İhracatçıya 4 koldan destek

Yapısal reform atağına geçen Türkiye, bu yılın başında da rekora imza atan ihracat başta olmak üzere ticaretin her alanında büyük bir dönüşüme sahne oluyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıya dört koldan destek verdiklerini belirterek, yüksek navlun giderleri nedeniyle pazar kaybetmelerini önlemek için çalışma başlattıklarını söyledi. Pekcan, alternatif güzergah çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı lojistik merkezler, ticaret diplomasisi ve sektörel bilgilendirme faaliyetlerine hız verdiklerini kaydetti. Bu arada Bakan Pekcan, Ticaret Müşavirleri Konferansı kapsamında 96 ülkede, 131 merkezde faaliyet gösteren 166 ticaret müşaviri ve ateşesi ile bir araya geldi. Pekcan, müşavirlere, ticari ilişkileri artırmak için yapılabilecek çalışmalar, ülkelerde gerçekleştirilebilecek organizasyonlarda sektörel bazda çalışmalar yapılması ve gerçekleştirilen faaliyetler için etki analizi çalışmaları yapılması talimatını verdi.





HAZAL ATEŞ