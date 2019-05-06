2019 TOKİ evleri İstanbul Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama! TOKİ yeni konut projeleri başvuru şartları nedir? 67 ilde başlatılan 50 bin konutluk TOKİ projeleri için büyük bir heyecanla beklenen TOKİ kura tarihleri takvimi açıklandı. Satışa sunulan ve talep toplama süreci tamamlanan kuralar için ilk çekiliş Mayıs ayında ikinci çekiliş ise Temmuz ayında yapılacak. Ankara'da talep toplanan Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacık'ta ise 11 Haziran'da kura çekimi yapılacak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Kuzeykent Projesi'nde talep toplanan 809 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart'ta İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'da düzenlenen TOKİ tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinde kuralar başladı.

İlk kura, Ankara Kuzeykent Projesi'nde yer alan 809 konut için yapıldı. Kura töreni bugün Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada isimlerinin okunduğunu duyan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeyle vatandaşlar yeşil alanla daha çok buluşacak

Kuzeykent Projesi ile yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Proje, içinde barındırdığı ticari, kültürel, eğitim, sağlık, spor, ibadet yapıları ve tesisleriyle her türlü ihtiyaca cevap verirken Ankara'nın yaşayan en büyük rekreasyon alanı olacak.

Kuzeykent Projesi'nde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanlar bulunuyor.

Projeyle vatandaşlar yeşil alanla daha çok buluşacak. 700 bin metrekare alan üzerinde 76 bin ağaç, 5 milyon çalı yer alıyor.

Kuzey Yıldızı rekreasyon alanında ise 23 farklı büyüklükte süs havuzu, müzik ve dans eşliğinde ses-ışık ve su oyunu gösterilenin yapılmasına imkan veren havuz, 2 giriş kapısı, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araç kapasiteli açık otopark, yaşlılar merkezi 5 bin kişilik amfi, nikah ve düğün salonu bulunuyor.

Bütün sosyal ihtiyaçlar karşılanacak

Kuzeykent Projesi çok yönlü ve vatandaşların bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapıldı. Proje içerisinde, yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları yer alıyor.

Çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlarıyla çocuklar yeşille iç içe bir yaşama kavuşuyor.

Öte yandan Ankara'da talep toplanan Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacık'ta ise 11 Haziran'da kura çekimleri gerçekleştirilecek.

TOKİ İstanbul kura çekimi çekiliş tarihleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Silivri Alipaşa konut projesi kura tarihi 28 Haziran, TOKİ Tuzla konut projesi kura tarihi 1 Temmuz, TOKİ Başakşehir Ayazma konut projesi kura tarihi 2 Temmuz tarihinde, TOKİ Başakşehir Hoşdere konut projesi kura tarihi de 2 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Kura Tarihi Açıklandı

TOKİ 50 bin sosyal konut projesinde rekor başvuru yapılan Başakşehir Kayabaşı konut projesi için kura tarihi 157 bin 474 kişinin başvuruda bulunduğu projede hak sahiplerinin belirleneceği kura 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TOKİ llere Göre Kura Tarihleri

TOKİ Bursa Nilüfer Konut Projesi Kura Tarihi 9 Ağustos,

TOKİ Kocaeli Gebze Konut Projesi Kura Tarihi 8 Ağustos,

Erzurum Aziziye Konut Projesi Kura Tarihi 30 Temmuz,

Karaman Merkez Kırbağ Konut Projesi Kura Tarihi 21 Haziran,

Adana Sarıçam Konut Projesi Kura Tarihi 19 Haziran,

Gaziantep Şehitkamil Konut Projesi Kura Tarihi 17-18 Haziran

Konya Selçuklu, Beyşehir, Karapınar ve Yunak ikinci etap Konut Projesi Kura Tarihi 11 Mayıs,

Diyarbakır Yenişehir Konut emlak365.com Projesi Kura Tarihi 21 Mayıs,

Batman merkez Konut Projesi Kura Tarihi 20 Mayıs,

Adıyaman merkez Konut Projesi Kura Tarihi 24 Mayıs,

Giresun Aksu Konut Projesi Kura Tarihi 27 Mayıs,

Trabzon Yomra Konut Projesi Kura Tarihi 28 Mayıs,

Yozgat merkez Konut Projesi Kura Tarihi 31 Mayıs,

Şanlıurfa merkez Konut Projesi Kura Tarihi 14 Haziran,

Mersin Mezitli Konut Projesi Kura Tarihi 20 Haziran,

Afyon merkez Konut Projesi Kura Tarihi 3 Temmuz,

Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı Konut Projesi Kura Tarihi 4 Temmuz,

Isparta merkezKonut Projesi Kura Tarihi 8 Temmuz,

Antalya Manavgat Konut Projesi Kura Tarihi 10 Temmuz,

Muğla Fethiye Konut Projesi Kura Tarihi 10 Temmuz,

İzmir Selçuk ve Ödemiş Konut Projesi Kura Tarihi Temmuz,

İzmir Aliağa Konut Projesi Kura Tarihi 18 Temmuz,

Manisa Yunusemre Konut Projesi Kura Tarihi 19 Temmuz

Bartın merkez Konut Projesi Kura Tarihi 5 Ağustos

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir.

Vekâletnamemde Neler Yer Almalı?

Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:

TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,

Konut seçme,

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,

Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,

Taksitlerini yatırma,

Konutu teslim alma,

Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,

Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.

Konutu Nasıl Teslim Alacağım?

TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,

KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.

Taksitlerimi Nasıl Ödeyeceğim?

Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

TOKİ MAYIS AYI YENİ UCUZ KONUT PROJELERİ

TOKİ Denizli Babadağ 2019 Konut Projesi (189 Adet Konut)

Denizli ili Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 189 adet konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 2 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Düzce 2019 Konut Projesi (188 Adet Konut)

Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Çele Köyü Karaağaç Mevkii 56 Adet Konut, Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Merkez Mahallesi 132 Konut ve Düzce İli Kaynaşlı İlçesi Merkez Mahallesi Pazaryeri İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 7 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Denizli Serinhisar 2019 Konut Projesi (148 Adet Konut)

Denizli İli, Serinhisar İlçesi Kızılhisar Mahallesi 148 Adet Konut, 8 Adet Ticaret ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Uşak 2019 Konut Projesi (352 Adet Konut)

Uşak İli, Karahallı İlçesi 352 Adet Konut , 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Camii İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 16 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Balıkesir 2019 Konut Projesi (160 Adet Konut)

Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi Üçeylül Mahallesi 160 Adet Konut ve1 Adet Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi ihalesi 20 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Niğde 2019 Konut Projesi (118 Adet Konut)

Niğde İli, Altunhisar İlçesi 118 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Denizli Çardak 2019 Konut Projesi (187 Adet Konut)

Denizli İli, Çardak İlçesi, Saray Mahallesi 187 Adet Konut , 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 29 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ Aksaray 2019 Konut Projesi (253 Adet Konut)

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 253 Adet Konut , 1 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

TOKİ İstanbul 2019 Konut Projesi (475 Adet Konut)

İstanbul İli, Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap, 3. Bölge 475 Adet Konut ve 26 Adet Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 11 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.