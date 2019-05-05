Vatandaş dolar sattı

Ekonomide devam eden dengelenme sürecinin ardından başlayan toparlanma sinyalleri tüm makro verilere yansırken, yerli yatırımcının da döviz tercihinde azalma hızlandı. 6 ay kesintisiz her hafta döviz alımı yapan yerli yatırımcıların, 29 Mart sonrasında başlayan döviz satışları katlanarak devam eriyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 19-28 Nisan tarihleri arasında yerli yatırımcıların döviz hesapları 839 milyon dolar azalarak 180.4 milyar dolara geriledi. Döviz hesaplarında 12-19 Nisan arasında 88, 5-12 Nisan arasında 542, 29 Mart- 5 Nisan arasında 56 milyon dolar çözülme olmuştu.
- Ekonomi
- 05.05.2019
- Gazete
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