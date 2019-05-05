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Bu yıl sayısında beklentilerin üzerinde talep oluştu. Özellikle Avrupa ülkelerinde tatil modası oldu. Bu yıl turist sayısının 50 milyonu bulacağı belirtiliyor.

Turizmde moda Türkiye
Turizm sektörü bu yıl tüm zamanların rekorlarını kırmaya devam ediyor. Özellikle Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen yoğun talep toplam sayısının 50 milyonu bulacağını gösterdi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018'de genelinde de yüzde 20'nin üzerinde büyüme gerçekleştiğini, 'da ise bu oranın yüzde 30 seviyesinde olduğunu belirterek, "2019 yılında da çift haneli bir büyüme gerçekleşmesini bekliyoruz. 2019 için Türkiye'nin hedefi 50 milyon, amacımız 50 milyonun da üzerine çıkmak" dedi. Ayık hedeflerin büyüdüğünü ifade ederek şöyle konuştu: 2023 için 70 milyon hedefini koyduk. Antalya 15 milyonun üzerini 2019'da görecek. Keza 'da da 15 milyon civarında bir girişin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu iki giriş kapısında bu rakamları yakaladıktan sonra diğer noktalarla birlikte Türkiye 50 milyon turist sayısını çok rahat bir şekilde geçecektir."

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