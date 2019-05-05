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Ramazan’da gramaja dikkat!

Oruç ayı ile birlikte bazı fırsatçılar etiketlerle oynarken uzmanlar fiyatla birlikte gramaj oyunlarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan’da gramaja dikkat!
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Ramazan ayının yaklaşmasıyla tüketicilerin gıdadaki fiyat artışlarına karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi. Ramazan ayında aç karnına alışverişe çıkılmaması tavsiyesinde bulunan Mahmut Şahin, şöyle konuştu: "Ramazanda fırsatçılar bitmiyor. Her ramazanda ortaya çıkıyorlar. Gerek gramaj gerekse ürünün içeriği konusunda bilinçli olmalıyız. Özellikle ramazanda 'indirim' adı altında, aldığımız ürünler genellikle kalitesiz ve sağlıksız oluyor. Son kullanma tarihi de ya geçmiştir ya da geçmeye yakındır. Tüketiciler bu tür durumlara karşı dikkatli olmalıdır."

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