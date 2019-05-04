Milyonlarca memur ve emeklinin gözü toplu sözleşme ve enflasyon zammı ne kadar olacağa çevrildi. Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 olarak zam alıyorlar. Ocak ayı artışları yapılmış ve bu yılın Temmuz ayında yapılacak zam oranları için enflasyon rakamları takip ediliyor. Peki 2019 Temmuz memur ve emeklilerin toplu sözleşme, enflasyon farkı zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşmeden ne kadar zam çıkacak?

YÜZDE 5+2 ZAM

Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak.

2019 Temmuz'da memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5'i bulacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak. Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.

EMEKLİYE 215 LİRA EK ÖDEME YAPILACAK!

12.3 milyon emeklinin Temmuz'da maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış yaşanacak.



Tüm emeklilerin gelirleri Temmuz'da artacak. Hem maaşlar hem de ek ödemeler yükselecek. Halen emekliler maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor. Her ay verilen bu ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağından zamlanacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da halen bin 224 lira 81 kuruş seviyesinde bulunurken, Temmuz'da yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde. Emekliler, vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranların günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği de "Ek ödeme en az maaşın yüzde 8'i olmalı" diyor.

NASIL DEĞİŞECEK?

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları katlanacak. Eğer oran yüzde 8'e çıkarılırsa, SSK emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 32,15 ile 215,63 lira arasında artış gerçekleşecek. Halen en düşük SSK emeklisi aylığı bin 71 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emekliye yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödeme veriliyor. Eğer oran yüzde 8'e çıkarılırsa, ek ödeme tutarı 85,75 liraya çıkacak. Halen en yüksek SSK emeklisi aylığı ise net 5 bin 390 lira 70 kuruş. Bu maaşı alan emekliye yüzde 4 oranında yani 215,63 lira ek ödeme veriliyor. Eğer oran yüzde 8'e çıkarılırsa, ek ödeme tutarı 431,26 liraya ulaşacak.

Emeklilik Nedir?

Kişi bir iş bulurken asıl kaygısı geleceğe dairdir. Kişi iş gücünün düşeceği ve herhangi bir şekilde çalışamayacağı yılları düşünerek iş bulurken bunu bir kriter haline getirip geleceğine yatırım yapmak ister. Ancak bu yatırım ise sigorta kurumlarının göstermiş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşir. Kişi bir kurum ya da kuruluşta öncelikle işe başlar. Ancak burada 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Daha sonra başladığı iş gününden itibaren patronu ya da kendisini sigorta kurumlarına aylık olarak ödeme yapmak durumundadır. Bu primler kişinin geleceğinin yapılanmasına yardımcı olur. Kişi belli ibr hizmet yılını doldurduktan sonra bu yatırılan primler sayesinde artık emekli olur ve bu primlerin karşılığı olarak da bir maaş alır. Bu maaşa emeklilik maaşı denir. Bu duruma da emeklilik denir