: Gelişim önce hayal etmekle mümkün

BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) bütün teknolojilerini ve tasarımlarını kendilerinin geliştirdiğine dikkati çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde 80 adet hava aracının görev yaptığını söyledi. Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, "5.5 tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. İnşallah ilk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek" diye konuştu. Bayraktar, insansız savaş uçağı çalışmalarına da devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde İHA'lar noktasında yaklaşık 16-17 senedir yaşadığımız bir macerayla bayrağı bir noktaya kadar getirdik. Şunu gördük; bir tek bizim başarılı olmamız, gelişmiş teknoloji ürünleri yapmamız ülkemiz için her şeyi değiştirmiyor.



TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

Ülkemizin bilim, teknoloji, teknik alanlarda yapabileceği çok daha fazla şey var. Bu nedenle bir grup arkadaşımızla birlikte T3 Vakfı'mızı kurduk. Ülkemizin 2023'te milli gelirini 25 bin dolar seviyesine taşıma hedefi var. Bu neyle olacak? Yüksek teknolojiyi sadece tüketerek değil, önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretmekle mümkün olacak. Bir şekilde üretim modelimizi, sanayimizi, yüksek katma değerli teknolojiye dönüştürmemizle mümkün olacak."