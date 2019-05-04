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8 ayın en düşük u

Geçen yılın Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, Ekim'de yüzde 25.24'e yükselen da, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde ekonomide başlayan dengelenme sürecine paralel olarak gerçekleşen düşüş devam ediyor.

8 ayın en düşük enflasyonu
Geçen yılın Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, Ekim'de yüzde 25.24'e yükselen da, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde ekonomide başlayan dengelenme sürecine paralel olarak gerçekleşen düşüş devam ediyor. tarafından dün açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan'da, yüzde 1.69 ile, 2.4 olan beklentilerin altında arttı. Mart'ta yüzde 19.71 olan yıllık enflasyon ise Nisan'da yüzde 19.50 ile Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enflasyonun beklentinin altında kalmasında, gıda fiyatlarındaki artışın tahminlerin altında kalması etkili oldu.

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