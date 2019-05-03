Binlerce vatandaş tarafından merak edilen TOKİ 50 bin konut projesi çekiliş tarihleri açıklandı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da büyük ilgi gören konut projeleri için artık sona gelindi. 67 il için açıklanan TOKİ 50 bin sosyal konut kura takvimi ve illere göre TOKİ kura çekiliş tarihleri... 67 ilde başlatılan 50 bin konutluk TOKİ projeleri için büyük bir heyecanla beklenen TOKİ kura tarihleri takvimi açıklandı. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.

TOKİ Silivri Alipaşa konut projesi kura tarihi 28 Haziran, TOKİ Tuzla konut projesi kura tarihi 1 Temmuz, TOKİ Başakşehir Ayazma konut projesi kura tarihi 2 Temmuz tarihinde, TOKİ Başakşehir Hoşdere konut projesi kura tarihi de 2 Temmuz 2019 olarak açıklandı. Ankara´da 50 bin sosyal konut için ayrılan konut stoku 3 bin 661 adet olarak belirlenmişti.