Bugünkü
Takvim

Mercedes’in aklı Aksaray’da

Mercedes-Benz Başkanı Sülün, Aksaray’da 33 yılda 1.7 milyar euroluk ekonomi oluştuğunu, merkezinde lerin dünyanın her yerindeki kamyonların testlerini yaptığını söyledi.

Mercedes’in aklı Aksaray’da
Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, ta hedef büyüttü. 33 yıl önce Aksaray'da kurduğu kamyon fabrikasına bugüne kadar 500 milyon euroluk yatırım yapan şirket, iç pazardaki daralmayı ihracatla telafi ederek yoluna devam ediyor. Üretimlerinin yüzde 90'ını başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ettiklerini söyleyen Mercedes-Benz Başkanı Süer Sülün, "Aksaray'dan dünyaya 1 milyar dolarlık ihracat yapmak hedefiyle çalışıyoruz" dedi. Hizmet de ihraç ettiklerini söyleyen Sülün, "Aksaray'da kurulan merkezinde leri dünyanın her yerindeki kamyonların testlerini yapıyor. Burası onay vermeden yola çıkamıyorlar" şeklinde konuştu.



, "Şehirde 33 yılda 1.7 milyar euroluk ekonomi oluştu. 2 binden fazla çalışan var. Aksaray Mercedes şehri oldu" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMercedes’in aklı Aksaray’da
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri