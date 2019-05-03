Mercedes’in aklı Aksaray’da

Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, ihracatta hedef büyüttü. 33 yıl önce Aksaray'da kurduğu kamyon fabrikasına bugüne kadar 500 milyon euroluk yatırım yapan şirket, iç pazardaki daralmayı ihracatla telafi ederek yoluna devam ediyor. Üretimlerinin yüzde 90'ını başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ettiklerini söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Aksaray'dan dünyaya 1 milyar dolarlık ihracat yapmak hedefiyle çalışıyoruz" dedi. Hizmet de ihraç ettiklerini söyleyen Sülün, "Aksaray'da kurulan Ar-Ge merkezinde Türk mühendisleri dünyanın her yerindeki kamyonların testlerini yapıyor. Burası onay vermeden yola çıkamıyorlar" şeklinde konuştu.
Süer Sülün, "Şehirde 33 yılda 1.7 milyar euroluk ekonomi oluştu. 2 binden fazla çalışan var. Aksaray Mercedes şehri oldu" dedi.
Süer Sülün, "Şehirde 33 yılda 1.7 milyar euroluk ekonomi oluştu. 2 binden fazla çalışan var. Aksaray Mercedes şehri oldu" dedi.
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