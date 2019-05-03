Kuzey Yakası’nın dükkanları açık artırmada

EMLAK Konut GYO'nun İstanbul Başakşehir'de inşa ettiği Kuzey Yakası projesindeki cadde dükkanlar satılacak. Projedeki 62 cadde dükkan, 11 Mayıs'ta saat 11.00'de açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırma için son başvuru tarihi 10 Mayıs olarak açıklardı. İstanbul'un en büyük millet bahçesi Başakşehir Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi ile iç içe olan cadde dükkanları, Başakşehir Şehir Hastanesi, üniversite, metro, kent meydanı, yeni belediye binası ve Kuzey Marmara bağlantı yollarına oldukça yakın konumda bulunuyor.
İstanbul Havalimanı'na yakınlığıyla dikkat çeken Kuzey Yakası'nın cadde dükkanları, yanı başındaki oteli, konferans salonu ve ofisleriyle de iş dünyasının yeni adresi olmaya aday gösteriliyor. Bölgedeki ihtiyaca göre tasarlanan Kuzey Yakası cadde dükkanları ve ofisleri, yatırımcısına yüksek prim vaat ediyor. 1995 yılında pilot bölge seçilen ve 2003 yılından sonra yatırımların hızlandığı Başakşehir, planlı ve altyapılı olarak hızla gelişiyor. Bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla Emlak Konut GYO, onbinlerce konut, ulaşım, altyapı ve gerekli sosyal donatıların inşasını gerçekleştirdi.
İstanbul Havalimanı'na yakınlığıyla dikkat çeken Kuzey Yakası'nın cadde dükkanları, yanı başındaki oteli, konferans salonu ve ofisleriyle de iş dünyasının yeni adresi olmaya aday gösteriliyor. Bölgedeki ihtiyaca göre tasarlanan Kuzey Yakası cadde dükkanları ve ofisleri, yatırımcısına yüksek prim vaat ediyor. 1995 yılında pilot bölge seçilen ve 2003 yılından sonra yatırımların hızlandığı Başakşehir, planlı ve altyapılı olarak hızla gelişiyor. Bölgenin ihtiyacını karşılamak amacıyla Emlak Konut GYO, onbinlerce konut, ulaşım, altyapı ve gerekli sosyal donatıların inşasını gerçekleştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.