COSME Programı kapsamında KOBİ'lere 3 milyar liralık finansman sağlanacak. İşletmeler; 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.. Ayrıca KOBİ'lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor. Peki 2019 KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? KOBİ değer kredisi başvurusu, hangi destek ne kadar? İşte tüm detaylar ve gelişmeler