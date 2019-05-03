İstanbul’un şampiyonu havuç

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan ayında şehirde perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Buna göre; geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 135'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü. 80 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı. Havuç yüzde 34.93 ile Nisan'da fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Havucu, yüzde 34.26 ile limon, yüzde 31.67 ile de domates izledi.