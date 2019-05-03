Bugünkü
Takvim

İstanbul’un şampiyonu havuç

İstanbul’un şampiyonu havuç
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan ayında şehirde perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Buna göre; geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 135'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü. 80 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı. Havuç yüzde 34.93 ile Nisan'da fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Havucu, yüzde 34.26 ile limon, yüzde 31.67 ile de domates izledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul’un şampiyonu havuç
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri