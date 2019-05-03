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Enflasyon korumalı hesaba rekor ilgi

Enflasyon korumalı hesaba rekor ilgi
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı ve Enflasyon Korumalı Mevduat ürünlerinin 22 Nisan'dan bugüne kadar geçen süre içerisinde müşteriler tarafından yoğun talep gördüğünü ve çok sayıda müşterinin gerek döviz hesaplarını bozdurarak gerekse yastık altındaki birikimlerini getirerek bu hesaplara yöneldiğini söyledi. 22 Nisan'dan bugüne kadar yeni mevduat ürünlerinden açılan hesap sayısının 30 bini, hesap bakiyesinin ise 2 milyar lirayı geçtiğini aktaran Çakar, "Ürünlerimiz sektörde önemli bir boşluğu doldurdu" dedi.

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