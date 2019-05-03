Faiz oranları Mayıs ayının ilk günlerinde de artmaya devam ediyor.. Mayıs ayında başlarında konut kredi faizlerinin ne olacağı merak ediliyor.

Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde en uygun konut kredisi sağlayan banka Ziraat Bankası olarak 10 yıl vadeli krediye 1.45 faiz seviyesi ile karşımıza çıkıyor. En yüksek faiz oranı özel sektör bankası olan Anadolubank 2.75 faiz konut kredisi veriyor. Peki banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı - 2019 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz tutarı ne kadar?