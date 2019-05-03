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  • 03.05.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:39

60 -120 ay taksit oranları vade faiz tutarı ne kadar? 3 Mayıs güncel yeni konut ve faiz oranı ne oldu?

Konut Kredi leri Mayıs ayında nasıl olacak? Yaz aylarında ev almayı düşünen kişiler bu haberimiz tam size göre. Faizlerin artışı devam ederken kiradan kurtulmak isteyen insanlar kredi arayışında. , VakıfBank, ,Yapı Kredi sı, , Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve ile Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez faiz oranlarını yükseltti. Peki banka güncel yeni konut ve faiz oranı - 2019 60 -120 ay vade faiz tutarı ne kadar?

Faiz oranları Mayıs ayının ilk günlerinde de artmaya devam ediyor.. Mayıs ayında başlarında konut kredi faizlerinin ne olacağı merak ediliyor.
Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde en uygun konut kredisi sağlayan banka Ziraat Bankası olarak 10 yıl vadeli krediye 1.45 faiz seviyesi ile karşımıza çıkıyor. En yüksek faiz oranı özel sektör bankası olan Anadolubank 2.75 faiz konut kredisi veriyor. Peki banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı - 2019 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz tutarı ne kadar?

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HaberlerEkonomi Haberleri60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz tutarı ne kadar? 3 Mayıs banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?
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