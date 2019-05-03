4 Mayıs Cumartesi altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para? Altın fiyatları vatandaşlar tarafından her zaman oldukça merak ediliyor. Türkiye'de altın en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,69 azalışla 244 liradan tamamladı. Gram altın yeni güne ise 244,1 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 244,2 lira

Çeyrek altın: 403 lira

Cumhuriyet altını: 1.644 lira

Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak



Türk lirası karşılığı swap piyasasında işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6 Mayıs'ta başlayacak. Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.

TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık 4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.