Hükümet, 'Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi' vizyonuyla küçük esnafa destek için kolları sıvadı. Esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda yeni destekler sunulurken, markalaşma projesi yaşama geçiyor. Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılacak. İmar düzenlemeleriyle özellikle kent merkezlerinde işyeri çeşitliliği artırılacak.
- Ekonomi
- 03.05.2019
- Gazete
350 bin esnafa 22 milyar TL
Küçük esnafa destek için kollar sıvandı. 350 bin esnafa 22 milyarlık kredi verilecek, işlerin büyütülmesi için destek sağlanacak.
Hükümet, 'Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi' vizyonuyla küçük esnafa destek için kolları sıvadı. Esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda yeni destekler sunulurken, markalaşma projesi yaşama geçiyor. Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılacak. İmar düzenlemeleriyle özellikle kent merkezlerinde işyeri çeşitliliği artırılacak.
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