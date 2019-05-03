350 bin esnafa 22 milyar TL Küçük esnafa destek için kollar sıvandı. 350 bin esnafa 22 milyarlık kredi verilecek, işlerin büyütülmesi için destek sağlanacak.





Hükümet, 'Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi' vizyonuyla küçük esnafa destek için kolları sıvadı. Esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda yeni destekler sunulurken, markalaşma projesi yaşama geçiyor. Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılacak. İmar düzenlemeleriyle özellikle kent merkezlerinde işyeri çeşitliliği artırılacak. vizyonuyla küçük esnafadestek için kolları sıvadı.Esnafa vergi, sosyalgüvenlik, mesleki eğitim,kredi, finansman veyenilikçi alanlarda yenidestekler sunulurken,markalaşma projesiyaşama geçiyor. Yıl sonunakadar 350 bin esnafakredikullandırılacak. İmardüzenlemeleriyle özelliklekent merkezlerinde işyeriçeşitliliği artırılacak. HABERİN DEVAMI

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