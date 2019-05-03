2019 TOKİ İstanbul Ankara kura çekiliş sonuçları son dakika açıklandı mı? TOKİ 50 bin konut kura çekiliş tarihleri! Büyük bir heyecanla beklenen TOKİ Kura tarihleri açıklandı. İşte 67 il için açıklanan TOKİ 50 bin sosyal konut kura takvimi! İllere göre TOKİ kura çekiliş tarihleri... 67 ilde başlatılan 50 bin konutluk TOKİ projeleri için büyük bir heyecanla beklenen TOKİ kura tarihleri takvimi açıklandı. TOKİ Silivri Alipaşa konut projesi kura tarihi 28 Haziran, TOKİ Tuzla konut projesi kura tarihi 1 Temmuz, TOKİ Başakşehir Ayazma konut projesi kura tarihi 2 Temmuz tarihinde, TOKİ Başakşehir Hoşdere konut projesi kura tarihi de 2 Temmuz 2019 olarak açıklandı. Ankara´da 50 bin sosyal konut için ayrılan konut stoku 3 bin 661 adet olarak belirlenmişti. Satışa sunulan ve talep toplama süreci tamamlanan kuralar için ilk çekiliş Mayıs ayında ikinci çekiliş ise Temmuz ayında yapılacak