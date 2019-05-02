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Üniversiteliler yarışacak

Üniversiteliler yarışacak
TÜRK Patent ve Marka Kurumu () tarafından düzenlenen ve dereceye girenlere para ödüllerinin verileceği 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nda başvurular alınmaya başlandı. TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, yarışmanın patent konusundaki farkındalığı artıracağına işaret etti. Yarışmaya, 31 Ekim'e kadar üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurabileceğini vurgulayan , "Birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ve ilk 10'a girenlere 5'er bin lira ödül verilecek" dedi. Asan, başvuruların TÜRKPATENT'in internet sitesindeki (www.turkpatent.gov.tr) e-Devlet kanalına girilerek ücretsiz yapılabileceğini kaydetti.

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