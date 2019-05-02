Telefona fiyata göre vergi

Dengelenme sürecine katkı sağlamak için lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünlerde vergiler yeniden düzenlendi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, fiyatı yüksek olanlarda yüzde 40-50'ye çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640- 1.500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu. ÖTV düzenlenmesinden etiket fiyatı 944 liranın altındaki telefonlar etkilenmezken, etiket fiyatı bin 770 liraya kadar telefonların ÖTV oranı yüzde 40 olacak. Bin 770 liranın üstündekilerin ise ÖTV oranı yüzde 50'yi bulacak. Düzenleme iPhone modellerinin fiyatlarını 880-2 bin lira arasında artıracak. 5 bin liraya satılan bir telefonun fiyatı yaklaşık 6 bin lira, 10 bin liraya satılan telefonun fiyatı 12 bin lira olacak.
- Ekonomi
- 02.05.2019
- Gazete
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