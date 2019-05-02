Bugünkü
Takvim

Telefona fiyata göre vergi

Telefona fiyata göre vergi
Dengelenme sürecine katkı sağlamak için lüks veya ithal yoğunluğu yüksek ürünlerde vergiler yeniden düzenlendi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, fiyatı yüksek olanlarda yüzde 40-50'ye çıkarıldı. 'de yayımlanan karara göre, matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640- 1.500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu. ÖTV düzenlenmesinden etiket fiyatı 944 liranın altındaki telefonlar etkilenmezken, etiket fiyatı bin 770 liraya kadar telefonların ÖTV oranı yüzde 40 olacak. Bin 770 liranın üstündekilerin ise ÖTV oranı yüzde 50'yi bulacak. Düzenleme iPhone modellerinin fiyatlarını 880-2 bin lira arasında artıracak. 5 bin liraya satılan bir telefonun fiyatı yaklaşık 6 bin lira, 10 bin liraya satılan telefonun fiyatı 12 bin lira olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTelefona fiyata göre vergi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri