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Sokak lambalarına çek-gönder formülü

Sokak lambalarına çek-gönder formülü
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yanmayan sokak aydınlatmalarının hızla onarılması için Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması'nı hazırladıkları müjdesini verdi. Uygulamayı telefonlarına indirebilecek olan vatandaşlar, bulundukları bölgelerde yanmayan bir armatür olduğunda bunun fotoğrafını çekerek TEDAŞ'a gönderecek. Çözmeyen şirket ceza alacak.

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