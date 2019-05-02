Sokak lambalarına çek-gönder formülü

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yanmayan sokak aydınlatmalarının hızla onarılması için Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması'nı hazırladıkları müjdesini verdi. Uygulamayı telefonlarına indirebilecek olan vatandaşlar, bulundukları bölgelerde yanmayan bir armatür olduğunda bunun fotoğrafını çekerek TEDAŞ'a gönderecek. Çözmeyen şirket ceza alacak.
- Ekonomi
- 02.05.2019
- Gazete
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