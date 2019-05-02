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Mevduat kazancı artırıldı

Hükümet, tasarrufların Türk Lirası'na yönelmesi amacıyla önemli bir adım attı. Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek amacıyla, enflasyon oranına bağlı değişken faizli olup 1 yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı yüzde 10'dan sıfıra indirildi. 1 yıldan uzun vadeli değişken faizli mevduat hesaplarına stopaj uygulanmayacak. Cumhurbaşkanı kararıyla, mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarına bir hüküm daha eklendi. Karara göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlendi. Bunun dışında 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.

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