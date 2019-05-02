Mevduat kazancı artırıldı

, tasarruflarınyönelmesi amacıylaönemli bir adım attı. Tasarrufsahiplerini enflasyonkorumalı mevduatayönlendirmekamacıyla,enflasyonoranına bağlı. 1yıldan uzun vadeli değişken faizli mevduathesaplarına stopaj uygulanmayacak.Cumhurbaşkanı kararıyla, mevduatfaizlerinden alınan stopaj oranlarına birhüküm daha eklendi. Karara göre,enflasyon oranına bağlıolarak değişken faizoranı uygulanan 1yıldan uzun vadelihesaplardaolarak belirlendi.Bunun dışında 6 ayakadar vadeli hesaplarda, 1 yıla kadar vadelihesaplarda, 1 yıldanuzun vadeli hesaplarda iseolarakstopaj uygulamasına devam edilecek.