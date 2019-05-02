Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan banka mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Peki yeni düzenlemeye göre stopaj vergisi oranı son dakika ne oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Peki en yüksek faiz veren bankalar hangileri? En yüksek faiz oranı 2019 yılında %22'dir, aşağıdan %22 mevduat faiz oranıyla 32 günde ne kadar kazanç elde edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Yaptığımız haber ile en yüksek faiz veren banka 2019 yılı karşılaştırmasını öğrenebilir, en yüksek faiz veren bankalar ile paranızı değerlendirebilir, mevduat hesaplama örneklerine göz atabilirsiniz.
En Yüksek Faiz Veren Banka
Banka – Hesap İsmi
Faiz oranı
100 Bin TL
32 Gün faiz kazancı
İNG BANK E Turuncu Hesap
%22
1.652 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
%21
1.576 TL
Alternatif Bank VOV Hesap
%21
1.576 TL
Burgan Bank e-mevduat
%21
1.564 TL
Turkish Bank
%20,50
1.490 TL
Yapı Kredi Vade Dönüşüm
%20,15
1.401 TL
CEPTETEB Vadeli Hesap
%19,75
1.471 TL
İCBC
%19,70
1.468 TL
Odeabank Oksijen Hesap
%19,50
1.453 TL
Halkbank E-Mevduat
%19,25
1.434 TL
Denizbank E-Mevduat
%19,25
1.434 TL
Akbank mevduat hesabı
%19
1.425 TL
HSBC E-Mevduat
%18,50
1.378 TL
Şekerbank vadeli mevduat
%18
1.341 TL
Finansbank E-Vadeli Hesap
%17,25
1.285 TL
Garanti Bankası
E-Vadeli Hesap
%18,50
1.378 TL
Ziraat Bankası internet şube mevduat hesabı
%18
1.341 TL
İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat
%16,50
1.229 TL
Vakıfbank E-Vadeli Mevduat
%16
1.192 TL
32 GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA:
Faiz oranı: %22
Vade: 32 Gün
10.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 165 TL
25.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 413 TL
50.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 826 TL
100.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 1.652 TL
125.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 2.066 TL
150.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 2.479 TL
250.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 4.132 TL
500.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 8.264 TL
1 Milyon TL – 32 Gün'de Net kazanç: 16.528 TL
Yukarıdan bankaların mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Faiz oranları Nisan 2019 dönemine aittir ve sürekli olarak güncellenmektedir. Ayrıca tablonun aşağısından mevduat hesaplama örneklerine de göz atabilir, bankaları karşılaştırabilirsiniz. Yukarıdaki bankaların e-vadeli faiz oranları 2019 yılı için, 100 bin tl 32 günlük yatırımlar baz alınarak hesaplanmıştır. Vade sayısı değiştikçe, faiz oranları da değişebilmektedir.
Aşağıdaki tabloda bankaların e-vadeli mevduat hesapları için 2019 yılı dolar - euro - tl karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca faiz oranları yıllık oranlar baz alınarak yansıtılmaktadır. Dilerseniz bu sayfanın aşağı bölümlerinde tüm bankaların faizlerini karşılaştıran güncel içeriklere göz atabilirsiniz. Sizlere önerimiz bankaya mevduat faizinde paranızı değerlendirecekseniz, TL mevduat hesabı açmanız yönünde olacaktır. Çünkü, TL mevduatları döviz mevduatlarına göre daha yüksek faizler kazandırmaktadır. Ayrıca hoşgeldin faizi veren bankalar sayfasına da bakarak bankaların hoşgeldin faizleri hakkında güncel bilgilere de ulaşabilirsiniz.
Bankalar TL - Döviz mevduat karşılaştırması
Banka
TL (
₺)
EURO (€)
DOLAR ($)
İNG BANK
%22
%1,30
%4
ALTERNATİF BANK
%21
%1,50
%4
YAPI KREDİ
%20
%1
%3
HALKBANK
%20
%1,30
%1,45
DENİZBANK
%19,50
%1,30
%1,80
ZİRAAT BANKASI
%18,5
%1,25
%2,75
AKBANK
%18
%1,60
%4,25
Finansbank- Enpara Vadeli Hesap
Finansbank'ın sunmuş olduğu Enpara şubesiz bankacılık hizmetiyle birlikte e-vadeli hesap faizleri de oldukça yüksek sunulmaktadır. Enpara Vadeli Mevduat hesabı için %18,50 faiz oranı sunmaktadır.
ABank - E- Mevduat Hesabı
ABank, diğer bankalarla yarış haline girebilmek adına e-vadeli mevduat hesap faizlerini oldukça yüksek sunmaktadır. %11
MEVDUAT VERGİSİ NEDİR?
Mevduat vergisi ya da vadeli kazanç mevduat vergisi, bankalardaki mevduatların faiz oranıyla elde ettiği kazançtan, müşterinin hesabına yatmadan alınan vergidir. Yani banka ile anlaşılan faiz üzerinden elde edilen kazanç, vade bitiminde müşteri hesabına yansıtılırken belirlenen stopaj oranı kadar kesinti yapılır. Stopaj kesintisi anaparaya değil sadece vade döneminde kazanılan paraya yapılır. Bu stopaj kesintileri ise daha sonra bankalar tarafından devlete ödenir. Hesap sahibinin vergi ödemek için ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz. Peki; mevduat vergisi nasıl hesaplanır? İşte cevabı...
MEVDUAT VERGİSİ HESAPLAMA
Mevduat hesaplarında vergi faiz kazancı üzerinden hesaplanır. Stopaj adı verilen bu vergi türü nihai vergi kapsamındadır ve beyan usulü ödenmez. Dolayısıyla bankalar anapara hariç elde ettiğiniz faiz gelirini hesaplar. Bu kazanç üzerinden belirlenen orandaki vergiyi düşer ve anapara artı net kazancı öder. Bu tutarlar da bankalarca Maliye'ye toplu biçimde aktarılır. Vergi hesaplaması faiz geliri üzerinden yapıldığı için mevduatın faiz gelirinin hesaplanması da kilit öneme sahiptir.
İşte mevduat faizi hesaplama formülü:
Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı
Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı
Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı
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