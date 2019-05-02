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sayısı artıyor

İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, Türkiye'de son 10 yılda sayısında yaşanan önemli artışa dikkat çekti. Prof. Dr. Pırnar, "Türkiye'de 2006-2008 yılları arasında her 100 kadından yaklaşık 3'ü girişimci olurken, bu sayı 2013-2016 arasında yaklaşık 9'a yükseldi. Ancak bu konuda almamız gereken daha çok yol var" dedi. Girişimci iş kadınlarının yarısından fazlasının ticaret sektöründe yer aldığını ve 30-39 yaş dilimi arasında bulunduğunu belirten Pırnar, "Kadınlar, risk almada erkek girişimcilere göre daha temkinliler" diye konuştu.

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