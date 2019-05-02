İşçiye buruk bayram Tüm Türkiye’de olaysız kutlanan 1 Mayıs, CHP’li ve HDP’li belediyelerin işçi kıyımları ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile buruk geçti. İşsiz kalan belediye çalışanları, ‘Kuru ekmeğe muhtaç kaldık’ dedi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurdun her yerinde kutlandı. Programa katılmak için Kahramanmaraş'tan Urfa'ya gelirken 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, bu yılki kutlamaların buruk geçmesine neden oldu. Ayrıca bazı CHP'li ve HDP'li belediyelerin işçi kıyımları ve sendikal baskıları tepki çekti. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününe, belediyelerin haksızlıkları damga vurdu. Kıyımın ardından yüzlerce işçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'na işsiz olarak girdi. Adana'nın Ceyhan, İzmir'in Menemen ilçesi ve Bolu'da işten çıkartılan mağdur işçiler, "Kuru ekmeğe muhtaç kaldık" dedi. İşten çıkarılan Bolu'daki işçiler, belediye binasına siyah çelenk bıraktı.



