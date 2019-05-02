Bugünkü
Takvim

İşçiye buruk bayram

Tüm Türkiye’de olaysız kutlanan 1 Mayıs, CHP’li ve HDP’li belediyelerin işçi kıyımları ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile buruk geçti. İşsiz kalan belediye çalışanları, ‘Kuru ekmeğe muhtaç kaldık’ dedi

İşçiye buruk bayram
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurdun her yerinde kutlandı. Programa katılmak için Kahramanmaraş'tan Urfa'ya gelirken 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, bu yılki kutlamaların buruk geçmesine neden oldu. Ayrıca bazı CHP'li ve HDP'li belediyelerin işçi kıyımları ve sendikal baskıları tepki çekti. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününe, belediyelerin haksızlıkları damga vurdu. Kıyımın ardından yüzlerce işçi 1 Mayıs İşçi Bayramı'na işsiz olarak girdi. Adana'nın Ceyhan, İzmir'in Menemen ilçesi ve Bolu'da işten çıkartılan mağdur işçiler, "Kuru ekmeğe muhtaç kaldık" dedi. İşten çıkarılan Bolu'daki işçiler, belediye binasına siyah çelenk bıraktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİşçiye buruk bayram
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri