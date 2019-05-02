Konut Kredi faizleri Mayıs ayında nasıl olacak? Yaz aylarında ev almayı düşünen kişiler bu haberimiz tam size göre. Faizlerin artışı devam ederken kiradan kurtulmak isteyen insanlar kredi arayışında. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank,Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı - 2019 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz tutarı ne kadar?