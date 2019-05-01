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  • 02.05.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 10:47

evleri hangi illere yapılacak! İşte - TOKİ 2019 Mayıs ayı

Ev sahibi olmak isteyen kişiler için ucuz konut üretimine devam ediyor. TOKİ ihale takvimi ile Mayıs ayında konut üretilecek iller belli oldu! Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

TOKİ evleri için vatandaşlar yoğun talepte bulunuyor. TOKİ 50 bin sosyal konut projesi için kura çekiliş sonuçları beklenirken, Mayıs ayı içinde TOKİ'den güzel haberler geldi. TOKİ yeni konut projeleri üretmek adına ihale tarihlerini belirlemeyi sürdürüyor. TOKİ ihale takvimi ile Mayıs ayında konut üretilecek iller belli oldu! İşte TOKİ Mayıs ayı ucuz konut projeleri ve başvuru şartlarını araştırdık. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır.

Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ'ye önerilebilmektedir. İşte TOKİ 2019 Mayıs ayı ucuz konut projeleri - TOKİ evleri hangi illere yapılacak! İşte başvuru şartları haberlerimizde

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