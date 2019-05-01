Ev sahibi olmak isteyen kişiler için TOKİ ucuz konut üretimine devam ediyor. TOKİ ihale takvimi ile Mayıs ayında konut üretilecek iller belli oldu! Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır. Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ'ye önerilebilmektedir. İşte TOKİ 2019 Mayıs ayı ucuz konut projeleri - TOKİ evleri hangi illere yapılacak! İşte başvuru şartları haberlerimizde