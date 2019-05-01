TİM’den think-tank hamlesi İnovasyon Haftası’na hazırlanan TİM’de değişim başlıyor. Başkan Gülle, ‘Sadece ihracat açıklayan kurum değil, düşünce kuruluşu olacağız’ dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM'in sadece ihracat açıklamalarıyla gündeme gelen, ihracat rakamlarını açıklayan bir kurum olmaktan çıkması lazım. TİM'i 'TİMTank' çatısı altında think-tank (düşünce kuruluşu) haline getireceğiz. Buradan Türkiye'nin de ihtiyacı olan stratejik raporların, bilgilerin, sektörlere hizmet edecek firmaların, dünyayı ve Türkiye'yi analiz edecek bir takım çalışmalar yapması imkanı sağlayacak bir yapıya dönüştürmek istiyoruz" dedi. 'Türkiye İnovasyon Haftası' öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Gülle, "İnovasyon başlığı altındaki tüm faaliyetlerimizi 'TİM İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi' altında topluyoruz" diye konuştu. Toplantıda konuşan TİM Genel Sekreteri Prof. Kerem Alkin ise inovasyon haftasında katılımcı rekoru kıracaklarını belirterek, "Dünyadan çok önemli isimler katılarak konuşma yapacak. Ayrıca büyük sürprizlerimiz var" dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

TİM'in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012'den bu yana düzenlediği 'Türkiye İnovasyon Haftası 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılacağı etkinlikte Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton, Estonya Eski Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves gibi isimler de yer alacak.