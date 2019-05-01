SGK SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları! 3 maaş avans 10 maaş kredi ödemesi kaç para? SGK'dan emekliye avans müjdesi! Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, SGK'dan yazılı olarak avans talep edebiliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.