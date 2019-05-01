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  • 01.05.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 09:51

ve Bağkur'luya alma başvuru şartları! 3 maaş avans 10 maaş kredi ödemesi kaç para?

Emekliler için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü bu vesile ile gülüyor. emekli vatandaşlarımıza net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapabiliyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. Peki SGK ve Bağkur'luya alma başvuru şartları nedir? 3 maaş avans 10 maaş kredi ödemesi kaç para? İte detaylar

SGK SSK ve Bağkur'luya 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları! 3 maaş avans 10 maaş kredi ödemesi kaç para? SGK'dan emekliye avans müjdesi! Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, SGK'dan yazılı olarak avans talep edebiliyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

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