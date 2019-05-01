Rezerv problemi yok

Uluslararası medya ve finans kuruluşlarının Türkiye'nin döviz rezervleri ile ilgili olarak son dönemde gündeme getirdiği tartışmalara, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya noktayı koydu. Bu yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, "Bizim takip ettiğimiz rezerv yeterliliği kavramları ve kullandığımız metrikler bakımından son aylarda hiçbir parametrede bozulma söz konusu değil" diye konuştu.



TAHMİN DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası, Ocak'ta açıklanan enflasyon tahminlerini dünkü raporda değiştirmedi. Buna göre; enflasyon tahmini 2019 için yüzde 14.6, 2020 için yüzde 8.2 olarak korundu. Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'e ineceği tahmin edildi. Gıda enflasyonu tahmini ise 2019 için yüzde 13'ten 16'ya çıkarıldı.