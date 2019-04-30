TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvurular tamamlandı. 636 bin 787 kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi için şimdi sıra kura çekiminde. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2019 TOKİ Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla Aydınlı kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru işlemleri normal vatandaşlardan 6-25 Mart, emeklilerden 26 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engellilerden 8-12 Nisan, şehi aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuruları ise 15-19 Nisan'da alınmıştı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile hem "TOKİ'ye kaç kişi başvurdu?" sorusunun yanıtı hem de başvuru takvimi netleşti.

TOKİ'ye 50 bin sosyal konut için başvuru sayısı 636 bin 787 olarak açıklanırken İstanbul kura tarihi de belli oldu.

Yapılan ilk açıklamaya göre TOKİ İstanbul kura çekilişi Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Temmuz ayı itibari ile açıklanacak kesin tarihler içerisinde hak sahipleri belirlenecek ve TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanacak.

TOKİ İSTANBUL TUZLA AYDINLI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekilişi Temmuz ayında yapılacak olup tarih kesinleştiği anda sitemizden duyurulacaktır. TOKİ kura tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak için sitemizi takip edebilirsiniz

AYNI EVDE İKAMET EDEN HERKES KONUT SATIŞLARI İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.

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TOKİ İSTANBUL PROJELERİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

En çok başvuru yapılan TOKİ Projesi İstanbul TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı Projesi oldu. Bu projede satışa sunulan 4 bin 467 adet konut için toplam 157 bin 427 kişi TOKİ başvurusu yaptı. Başvuru rekoru kıran projede ne yazık ki başvurunun bu kadar yüksek olması kurada isim çıkma olasılığını da oldukça düşürdü. Tuzla Aydınlı TOKİ evleri de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi oldu. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 kişi başvuru yaptı.

TOKİ TALEP TOPLAMA NEDİR

Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ'ye önerilebilmektedir.

Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından ANKET FORMU düzenlenecektir.

Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda çalışmalar başlatılmaktadır. (Bkz. Başvuru Evrakları bölümü)

Uygulamanın TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, yine TOKİ tarafından belirlenecek konut tip, m² ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde Belediye tarafından talep edilen konut sayısı kadar konut alıcısı temini başvuruyu yapan yerel yönetimler tarafından sağlanacaktır.

Alt Gelir Gurubu (2+1) için uygulanacak, BAŞVURU ŞARTLARI ve BAŞVURU FORMU,

Orta Gelir Grubu Konutlar (3+1) için uygulanacak, BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ,

Başlatılan proje kapsamında, başvuru bedeli yatırılarak yeterli talep toplanması halinde planlanan projenin ihale işlemleri başlatılır.

TOKİ NEDİR?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur.

TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi