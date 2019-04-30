Kadın marangoz erkeklere rakip oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan Zülfiye Erpek, marangoz eşi Yaşar Erpek'e yardım etmek amacıyla yaklaşık 20 yıl önce girdiği atölyeden usta olup çıktı. Marangozluk atölyesinde hızar makinesinin başına geçip kereste biçen Erpek, palet çakıyor, tütün ızgarası yapıyor, gaykesme makinesini kullanıyor. Çoğu zaman eşinin atölyeye uğramadığını söyleyen Zülfiye Erpek, "Bu işten elde ettiğim kazançla 3 çocuğumu okutuyorum. İki çocuğum üniversitede okuyor. Sadece eşimin çalışmasıyla çok zordu. Çocuklarım için çalıştım ve gücüm yettikçe de çalışmaya devam edeceğim" dedi.