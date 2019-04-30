İlk yerli turbojet motoru test edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) desteğiyle Kale Arge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli turbojet motoru KTJ-3200, başarıyla test edildi. Motor, savaş uçağından atılan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat'larda (SOM) kullanılacak. Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, motorun ilk kullanım yerinin SOM füzeleri olduğunu belirterek, şu an füzelerin bir Fransız motoru ile uçtuğunu bildirdi. Türkiye'de ilk defa turbojet motor geliştirildiğini ifade eden Okyay, "Bu motoru geliştirirken çekirdek motorun dışında alt sistemler de geliştirildi. Böyle bir kabiliyet kazanıldı. Bundan sonra Türkiye'de yapılacak olan jet motorlarının artık daha evvel alt sistemlerini yapmış bir şirketimiz, bir altyapımız var" dedi. Okyay, motorun seyir füzelerine entegrasyonunu bu yıl yapmak istediklerini kaydetti.