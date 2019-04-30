50 bin yeni iş kapısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla süren istihdam seferberliğine kariyer fuarlarına katılan bin 500 şirketten destek geldi, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 4 ayda 400 bin kişi işe yerleştirildi. AB'nin aday ülkelere yönelik katılım öncesi yardım aracı kapsamında 5.2 milyar lira yeni yatırımla ilave 10 bin yeni yatırım desteklenecek.



Böylece 50 bin yeni istihdam açılacak. Uzun süreli işsizler 'işe dönüşü hızlandırma' programına alınırken, baraj, santral inşaatları 1 milyon istihdam açacak. İş tecrübesi kazanım programları başlatılırken, kamuda da gençlere yönelik esnek çalışma koşulları sunulacak. İŞKUR, nitelikli bilişim uzmanı programı ile binlerce kişiye eğitim verecek.