2019 öğretmen maaşları (Ocak-Temmuz) kaç para? Öğretmenler Temmuz ayında ne kadar zam alacaklar? Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti. Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti. Tablodaki 15 Ocak net maaş tutarları, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır.

Öğretmenlerin 15 Ocak 2019 net maaşı ve 14 günlük zam farkı (aile yardımı hariç)

2019 EK DERS ÜCRETİ ARTTI!

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

İşte enflasyon zammını da koyunca 2019 Ocak Öğretmen Net ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.

2018 Ocak: 12.80

2018 Temmuz: 13.90

2019 Ocak: 15.40

ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Öğretmen olabilmek için öncelikle adayların ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini tamamlamalı ve üniversiteleri Eğitim Fakülteleri ya da Fen Edebiyat Fakültelerini kazanmaları gerekmektedir. Eğitim Fakültelerini kazanan öğretmen adayları diplomalarını aldıklarında önlerinde öğretmen olmak için engelleri kalmamakta olup Fen Edebiyat Fakültelerini bitirenler formasyon derslerini alması gerekmektedir.

Yine üniversitelerin diğer fakültelerini bitiren adaylarda öğretmen olabilmektedir ancak bu adayların öğretmen olabilmeleri için yine formasyon derslerini alması gerekmektedir. Tüm eğitimler bittikten sonra adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT'ye girmektedir. Daha sonra MEB'in açtığı kadrolara başvuru yapan adaylar mülakatlara tabii tutulmakta ve tüm bu adımlardan başarılı olanlar MEB bünyesinde öğretmen olmaktadır.