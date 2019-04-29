Yazlığa hücum! Otel fiyatları arttı, tatilciler kiralık evlere yöneldi

artan yabancı turist talebinin ardından otelcilerin hem yerli turist kapasitesini daraltması hem de fiyatları katlaması, Türkler'i ikincil konut olarak adlandırılan yazlıklara yöneltti. Günlük kirası ortalamabaşlayan, denize olan mesafesi, konumu, büyüklüğü, havuzu gibi ilave imkanlarıylakadar çıkan yazlıklar talep patlaması yaşıyor. Ağırlıklı olarak Ege ve Marmara'da bulunan yazlıkların 1 Haziran'da başlayıp Eylül sonuna kadar dolu olacağı vurgulanıyor. Bu dönemde ortalamayazlıklarda tatil yapacağını belirten TÜRSAB Ev Turizmi Komitesi Başkanı; aile, eş, dost ve akraba evlerinde konaklama ile bu sayının 10 milyonu bulacağını söyledi. Yazlıklara bu yıl ekstra talep oluştuğunu vurgulayan, "Özellikle çocuklu aileler tercih ediyor. Bu, artan otel fiyatlarından kaynaklanabilir" diye konuştu.