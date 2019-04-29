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Yazlığa hücum! Otel fiyatları arttı, tatilciler kiralık evlere yöneldi

Artan otel fiyatları tatilcileri kiralık evlere yöneltti. Özellikle Ege ve Marmara’daki evler rağbet görürken, 10 milyon tatilcinin yazlık tatili yapması bekleniyor. Kiralar ise günlük ortalama 200 liradan başlayıp, 8 bin liraya kadar çıkıyor.



Türkiye'de artan yabancı turist talebinin ardından otelcilerin hem yerli turist kapasitesini daraltması hem de fiyatları katlaması, Türkler'i ikincil konut olarak adlandırılan yazlıklara yöneltti. Günlük kirası ortalama 200 liradan başlayan, denize olan mesafesi, konumu, büyüklüğü, havuzu gibi ilave imkanlarıyla 8 bin liraya kadar çıkan yazlıklar talep patlaması yaşıyor. Ağırlıklı olarak Ege ve Marmara'da bulunan yazlıkların 1 Haziran'da başlayıp Eylül sonuna kadar dolu olacağı vurgulanıyor. Bu dönemde ortalama 5 milyon yerli turistin yazlıklarda tatil yapacağını belirten TÜRSAB Ev Turizmi Komitesi Başkanı Mücella Tarhan; aile, eş, dost ve akraba evlerinde konaklama ile bu sayının 10 milyonu bulacağını söyledi. Yazlıklara bu yıl ekstra talep oluştuğunu vurgulayan Tarhan, "Özellikle çocuklu aileler tercih ediyor. Bu, artan otel fiyatlarından kaynaklanabilir" diye konuştu.

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