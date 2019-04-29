Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapılacak mı? Kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave tediye kaç para? Geçen yıl aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. Tediye ödemelerinin ilki 31 Ocak'ta yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan tarihlere göre ikinci ödeme 31 Mayıs'ta yapılacak. Tediye, Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.