Devlet memurlarına bazı şartları sağlamaları halinde aile yardımı ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş ise aile yardımının kendilerine de yapılmasını istiyor. Bu amaçla KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan aile yardımı nedir? Kimler aile yardımı alabilir? Peki Emekli, memur maaşı aile yardımı ücreti ödemesi kaç para?