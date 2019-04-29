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  • 30.04.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 09:01

Bağkur memur emeklisi ı nedir, kimler alabilir? Emekli, ödemesi kaç para?

Memura ödenen ının emeklilere de verilmesi planlanıyor. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek. Devlet memurlarına, bazı şartlara bağlı olarak, eş ve çocuklarından dolayı aile yardımı ödemesi yapılabilmektedir. Aile yardımı nedir? Kimler aile yardımı alabilir? Merak edilen soruların cevaplarını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz… Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Peki Emekli, ödemesi kaç para? Bağkur , kimler alabilir?

Devlet memurlarına bazı şartları sağlamaları halinde aile yardımı ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş ise aile yardımının kendilerine de yapılmasını istiyor. Bu amaçla KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan aile yardımı nedir? Kimler aile yardımı alabilir? Peki Emekli, memur maaşı aile yardımı ücreti ödemesi kaç para?

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