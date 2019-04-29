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Erciyes’e 5 ayda 2 milyon ziyaretçi

Erciyes’e 5 ayda 2 milyon ziyaretçi
Erciyes Kayak Merkezi, devam eden sezonda, yaklaşık 5 ayda 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Toplam ziyaretçi sayısında 2 milyonu aştık. Kayakçı sayısında da 200 bini aştık. Sezon son zamanlarda yağan kar nedeniyle biraz uzadı" dedi.

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