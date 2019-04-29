Çin’den iki havayolu geliyor

İstanbul Havalimanı Çinli havayolu şirketlerinin de gözdesi oldu. Çengdu'dan İstanbul'a 30 Nisan'da seferlere başlayacak olan Sichuan Havayolları'nın ardından, China Southern Havayolları yeniden başladığı Pekin dışında Wuhan kentinden ve Lucy Air de Kunming'den İstanbul'a uçacak.
- Ekonomi
- 29.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.