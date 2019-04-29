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Çin’den iki havayolu geliyor

Çin’den iki havayolu geliyor
İstanbul Havalimanı Çinli havayolu şirketlerinin de gözdesi oldu. Çengdu'dan İstanbul'a 30 Nisan'da seferlere başlayacak olan Sichuan Havayolları'nın ardından, China Southern Havayolları yeniden başladığı Pekin dışında Wuhan kentinden ve Lucy Air de Kunming'den İstanbul'a uçacak.

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