3 milyarlık tatil bayramı

Turizmciler Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılma kararının 1.5 ay öncesinden alınmasının sevincini yaşıyor. TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, "2 milyon kişinin Türkiye içinde bayram tatiline gitmesini bekliyoruz. Bu da 3 milyar liralık alışveriş anlamına gelir" dedi.
- Ekonomi
- 29.04.2019
- Gazete
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