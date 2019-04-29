3 milyarlık tatil bayramı

Turizmciler Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılma kararının 1.5 ay öncesinden alınmasının sevincini yaşıyor. TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, "2 milyon kişinin Türkiye içinde bayram tatiline gitmesini bekliyoruz. Bu da 3 milyar liralık alışveriş anlamına gelir" dedi.