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3 milyarlık tatil bayramı

3 milyarlık tatil bayramı
Turizmciler Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılma kararının 1.5 ay öncesinden alınmasının sevincini yaşıyor. TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, "2 milyon kişinin Türkiye içinde bayram tatiline gitmesini bekliyoruz. Bu da 3 milyar liralık alışveriş anlamına gelir" dedi.

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