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ekimi 10 kat arttı

Kenevir ekimi 10 kat arttı
Başkan 'ın 4 ay önce, "Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı" sözleriyle dikkat çektiği bitkisinin ekim alanı 10 kat arttı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Selim Aytaç, esrarsız kenevir çalışmalarının önümüzdeki yıl Ekim ayında biteceğini ve 2021 Ocak'ta tescil için başvuru yapacaklarını söyledi. Aytaç, endüstriyel yatırımların bu yıl hasat dönemine yetişmese bile kenevirin depo ömrünün uzun olduğunu birkaç yıl depolarda muhafaza edilerek sanayiye pazarlanabileceğini dile getirdi.

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