Turistlerin yeni merakı denizaltı

2 yıl önce hizmete giren Türkiye 'nin ilk turist ik denizaltısı, bu yıl 22 bin turisti Akdeniz 'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor. Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi'na dalışlar Nisan ayı itibariyle başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferleri büyük ilgi görüyor.