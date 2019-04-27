Antalya'da 2 yıl önce hizmete giren Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı Nemo Primero, bu yıl 22 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor. Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi St. Didier Batığı'na dalışlar Nisan ayı itibariyle başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferleri büyük ilgi görüyor.
- Ekonomi
- 27.04.2019
- Gazete
Turistlerin yeni merakı denizaltı
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