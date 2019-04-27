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lerin yeni merakı denizaltı

Turistlerin yeni merakı denizaltı
Antalya'da 2 yıl önce hizmete giren 'nin ilk ik denizaltısı Nemo Primero, bu yıl 22 bin turisti 'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor. Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan Fransız savaş gemisi St. Didier Batığı'na dalışlar Nisan ayı itibariyle başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferleri büyük ilgi görüyor.

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