Milyonlarca emekli ve memur emeklisi ek ödeme ve ek gelir ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Buna bağlı olarak tüm emeklilerin geliri Temmuz ayında artacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak. Ayrıca vergi iadesinin yerine getirilen ve maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek. Peki 2019 SGK Bağkur emekli memur maaşı ek ödeme ek gelir ücreti ne kadar? İşte emekli ve memur maaşı Temmuz zam oranı ve tüm detaylar

TEMMUZDA ÜÇÜNCÜ ZAM!

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Emekli doktor ve diş hekimleri için Ocak ayında başlayan ilave ödeme uygulamasında her ay verilen tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Uzmanların 2 bin 220 lira olan aylık ilave ödemesi; temmuzda memur zammı yüzde 5 olursa 2 bin 331, yüzde 7 olursa 2 bin 375 liraya çıkacak. Uzman olmayanların ilave ödemesi de bin 697 liradan, artış yüzde 5 olursa bin 782 liraya, yüzde 7 olursa bin 816 liraya yükselecek.

VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR

İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor. Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.

TEMMUZ'DA MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için mininmum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.

Peki mesleklere göre 2019 yılı memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevabı.

Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL

EMEKLİ VE MEMURA FARK OLARAK EKLENECEK

Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 5 zam alacak. TÜİK'e göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta da yüzde 1.03 arttı. 3 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 2.26 oldu. Önümüzdeki üç ay sonunda ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak.

İKRAMİYE HAZİRANDA

SSK ve Bağkur emeklisinin maaşı ilk 6 ayda çıkan enflasyon kadar zamlanacak. Şu aşamada yüzde 2.26 zam garanti. Nisan, mayıs ve hazirandaki enflasyona göre zam oranı artabilir. Zamlar temmuz maaşlarına yansıyacak. Ondan önce 3 Haziran'a kadar 1000 liralık bayram ikramiyesinin hesaplara yatması bekleniyor.

AİLE YARDIMI ARTACAK

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 5'lik artışa göre, eş yardımı 292,62, 0-6 yaş çocuk parası 68,56, 6 yaş üstü çocuk parası 34,28 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar 429,74 liraya çıkacak..

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira 97 kuruş tutarındaki aylık, yüzde 5'lik artışa göre bin 371 lira 27 kuruşa yükselecek.

GEÇEN SENE TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur ve emeklilerinin temmuz zamları da belli oldu. Buna göre görevdeki memurlar ile emeklileri toplu sözleşmeye göre yüzde 3.5 zam üzerine enflasyon farkı da eklenince maaşlarını yüzde 8.65 zamlı aldılar.

Görevdeki memurlar ve emeklileri bu temmuzda maaşlarını yüzde 8.65 zamlı alacak. Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

2018-2019 yılını kapsayan toplu sözleşmeye göre de görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2018'in ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde de yüzde 3.5 zam alması öngörüldü. Enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaşlara eklenecekti. Bu yılın ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4'lük zammın üzerine yüzde 1.69 da enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 6.89 olmak üzere toplam yüzde 9.89 oldu.

MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

En düşük memur emekli aylığı 2 bin 379 lira

Memur (Lisans - 1/4) 2 bin 844 lira

Öğretmen (1/4) 2 bin 924 lira

Polis (8/1) 3 bin 35 lira

Mühendis (1/4) 3 bin 566

Müsteşar (1/1) 8 bin 570 lira

MEMUR VE EMEKLİYE OCAK ZAMMI NE KADAR YAPILMIŞTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ayında yüzde 10,19 maaş zammı alacak.

Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 468 lira*

Memur (Lisans - 9/1) 3 bin 749 lira

Öğretmen (1/4) 4 bin 701 lira

Polis (8/1) 5 bin 339 lira

Mühendis (1/4) 6 bin 236 lira

Müsteşar (1/4) 13 bin 258 lira

*Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Emeklilik Nedir?

Kişi bir iş bulurken asıl kaygısı geleceğe dairdir. Kişi iş gücünün düşeceği ve herhangi bir şekilde çalışamayacağı yılları düşünerek iş bulurken bunu bir kriter haline getirip geleceğine yatırım yapmak ister. Ancak bu yatırım ise sigorta kurumlarının göstermiş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşir. Kişi bir kurum ya da kuruluşta öncelikle işe başlar. Ancak burada 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Daha sonra başladığı iş gününden itibaren patronu ya da kendisini sigorta kurumlarına aylık olarak ödeme yapmak durumundadır. Bu primler kişinin geleceğinin yapılanmasına yardımcı olur. Kişi belli ibr hizmet yılını doldurduktan sonra bu yatırılan primler sayesinde artık emekli olur ve bu primlerin karşılığı olarak da bir maaş alır. Bu maaşa emeklilik maaşı denir. Bu duruma da emeklilik denir