HALKBANK’tan koruyan hesap

HALKBANK, 2 yeni ürün geliştirdi. 'Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı' 92-370 gün vade aralığında açılabiliyor. Hesapta; açılışta belirlenen oran ile vade sonundaki TÜFE endeksi yıllık değişim oranı + ilave marj oranı karşılaştırılıp, yüksek oran tahakkuk ettiriliyor. 'Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı' da 365-370 gün vadeli açılıyor, 3 aylık ara dönemlerde de getiri sunuyor. Üründe, TÜFE'ye endeksli oran, ara dönem ödeme tarihinde ya da vade sonunda en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranına banka tarafından belirlenen ilave marj oranının eklenmesiyle belirleniyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Ürünlerimiz birikimleri daha korunaklı hale getirecektir" dedi.
- Ekonomi
- 27.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.