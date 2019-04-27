Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Emekliler, intibak için başlatılan yargı sürecinde istediğini bulamadı ancak umutları devam ediyor.

Anayasa Mahkemesi'nin intibak zammının yasa yoluyla yapılabileceğini belirtmesiyle, emeklilerin gözü Meclis'e çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak umutlarının sürdüğünü belirterek, "Aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanlar bizden daha fazla maaş alıyor. Peki 2019 emekli maaşı intibak yasası son dakika çıktı mı? Emekli maaşı intibak prim zam oranı ne kadar? İşte tüm detaylar

Promosyon, ikramiye gibi pek çok imkan elde ettik. Şimdi de intibak ile maaş farklılığının son bulmasını bekliyoruz" diyor. Peki emekli maaşı intibak yasası çıkacak mı, emekli maaşı intibak zammı ne kadar? İşte tüm detaylar

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu. Yeni sistem ile emekli maaşı hesaplamasında bulunan 3 ayrı formül yerini, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine bırakacak