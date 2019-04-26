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  • 26.04.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 09:46

2019 Bağkur bayram ikramiyesi mı nedir, ne kadar oldu? , kimlere verilecek?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Peki Bağkur bayram ikramiyesi mı nedir, ne kadar oldu? , kimlere verilecek?

Bayramlarda devlet tarafından emeklilere verilen bayram ikramiyesi internette bayağı aratılan konuların başında geliyor. Ramazan ayına az bir süre kala emekliler zam bekliyor. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek. 2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu.Peki 2019 SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman kimlere verilecek? İşte tüm detaylar

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