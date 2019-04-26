2019 yılı SGK SSK BAĞKUR emekli maaşı intibak yasasını tüm emekliler dört gözle bekliyor. Emekli maaşı intibak yasası için gözler Meclis'te. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 'Aynı şartlarla emekli olanların maaşı eşitlensin' çağrısı yaparken, 355 liraya varan artış için yasa bekleniyor. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak yasası ile ilgili detaylar...

Promosyon, ikramiye gibi pek çok imkan elde ettik. Şimdi de intibak ile maaş farklılığının son bulmasını bekliyoruz" diyor. Peki emekli maaşı intibak yasası çıkacak mı, emekli maaşı intibak zammı ne kadar? İşte tüm detaylar

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu. Yeni sistem ile emekli maaşı hesaplamasında bulunan 3 ayrı formül yerini, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine bırakacak