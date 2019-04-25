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  • 25.04.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 11:04

2019 Bağkur bayram ikramiyesi mı nedir, ne kadar oldu? , kimlere verilecek?

Bayram ikramiyesinin ne an ödeneceği de emekliler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor. Peki Bağkur nedir, ne kadar oldu? , kimlere verilecek?

Bayramlarda devlet tarafından emeklilere verilen bayram ikramiyesi internette bayağı aratılan konuların başında geliyor. Ramazan ayına az bir süre kala emekliler zam bekliyor. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek. 2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu.Peki 2019 SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman kimlere verilecek? İşte tüm detaylar

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